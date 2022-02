Lors de l'audience accordée par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat, à l'ambassadeur de Colombie en Algérie, José Antonio Solarte Gomez, les deux parties ont convenu «d'organiser un forum d'affaires pour les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets des deux pays dans différents domaines et disciplines et activités économiques pilotes que connaît le secteur des micro-entreprises», indique un communiqué du ministère publié sur sa page Facebook. Cette rencontre s'inscrit «dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre des axes de la coopération entre l'Algérie et la Colombie dans le domaine d'entrepreneuriat. Les deux parties ont passé en revue les points convenus lors de la rencontre qui a réuni, l'année dernière, le ministre délégué avec son homologue colombien, ainsi que les voies et moyens devant mettre en oeuvre le programme de coopération des micro-entreprises dans les plus brefs délais».