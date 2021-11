Le Pavillon national à l'Expo 2020 Dubai (Emirats arabes unis) compte organiser un forum d'affaires en décembre prochain, au cours duquel seront discutées les opportunités de partenariat entre les institutions algériennes et étrangères. C'est ce qu'a annoncé le directeur du Pavillon national, Mokrane Ourahmoune dans une déclaration à la télévision publique. Cet événement économique vise à mettre en lumière les capacités économiques de l'Algérie et les opportunités de coopération, dont regorge le marché national, selon le même responsable. Le forum comprendra également des séminaires sur le climat des affaires en Algérie, au cours desquels seront mis en avant les derniers ajustements apportés au système législatif dans le domaine de l'investissement, en plus des réunions d'affaires «B to B», selon le porte-parole. L'événement sera organisé en coopération avec la Chambre algérienne de commerce et d'industrie et l'Agence nationale pour le développement des investissements, et en coordination avec les organisations patronales en Algérie. Le forum coïncidera avec l'organisation de la 1ère session de la Commission mixte algéro-émiratie des affaires.