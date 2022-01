Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a annoncé, la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires religieuses de l'APN, procèdera à l'organisation, le 26 février prochain, d'un examen professionnel pour la promotion de 3 357 enseignants, dont 600 enseignants au grade d'enseignant principal, 2 757 au grade d'enseignants formateurs dans les trois cycles d'enseignement, alors que près de 437 enseignants seront promus aux deux grades. Le ministre a noté que le nombre global de bénéficiaires de la réhabilitation sera estimé à 3 794. Pour la promotion des différentes formations, une enveloppe de l'ordre de 1 772 000 000 DA a été allouée au titre de l'exercice 2021. Il a affirmé, par ailleurs, que le secteur continuera à enseigner le tamazight, tout en veillant à promouvoir les branches scientifiques, techniques, sportives et l'informatique.