Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé, samedi à Alger, avec son homologue français, Emmanuel Macron, en visite officielle en Algérie depuis jeudi, «la Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé». Parmi les points contenus dans cette «Déclaration» la création, en France et en Algérie, des lieux qui seront à la fois un espace muséal ainsi qu'un lieu de création, de dialogue et d'échange des jeunesses franco-algériennes. Ces lieux accueilleront des chercheurs, des artistes, et des jeunes de la France et de l'Algérie qui mèneront des projets en commun. Le travail sera renforcé sur l'entretien des cimetières européens et la valorisation de leur patrimoine funéraire exceptionnel.