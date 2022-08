Le dernier numéro du Journal officiel comportait un décret présidentiel prévoyant la création d'un établissement public chargé de gérer la résidence d'État du Sahel. L'article premier du décret prévoyait la création d'un établissement public à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité juridique et de l'indépendance financière, dénommé «Etablissement de l'Etat du Littoral» et dénommé dans le texte «l'Institution». L'institution est placée sous la tutelle du secrétaire général de la présidence de la République et son siège est à Alger. Le Palais des Nations avec toutes ses annexes, le Centre International de Conférences «Abdellatif Rahal» avec toutes ses annexes, les résidences des quartiers «Club des Pins» et «Dunes», et celles de l'institution située dans la commune de Staoueli, au Sahel région, Moretti -, et tous situés au sein du Club des pins, l'ensemble des commerces situés dans les limites de l'établissement, la pépinière, les parkings et places de parking, font partie des actifs de la Société. Cette propriété comprend également des navires et des bâtiments immobiliers. Son contenu est déterminé par une décision de l'autorité de tutelle.