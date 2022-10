Certes, le hadith du Prophète(Qsssl) dit: «Cherche le savoir même en Chine». Néanmoins, il exclut tout usage de la force. Or à Constantine, un collégien est contraint de faire plus d'un kilomètre à pied, quatre fois par jour, pour se rendre en classe, avec un cartable chargé. Scolarisé au niveau d'un CEM à l'UV 15, situé à la nouvelle ville Ali Mendjeli, cet élève s'est vu refuser son transfert à un CEM, le plus proche du domicile parental, pour des raisons occultes. Pourtant, d'autres ont bien été acceptés sans aucun problème. Et dire que l'article 10 relatif aux lois de l'Éducation nationale stipule: «L'État garantit le droit à l'enseignement à toute Algérienne et tout Algérien sans discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale ou l'origine géographique». Un refus contraire au principe que «l'élève est placé au centre des préoccupations de la politique éducative». Alors, pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures?