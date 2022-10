Des journées de formation sur l'évaluation des compétences organisées au profit des représentants de six universités nationales sous la supervision d'experts étrangers ont été lancées au complexe touristique Chellala de Hammam Debbagh (Guelma). L'objectif est de préparer un avant-projet de texte d'application de loi permettant de délivrer aux «employés expérimentés un diplôme universitaire». Une nouveauté devant être concrétisée dans le cadre du projet européen «Erasmus» financé par l'Union européenne. L'avant-projet de texte d'application comportera les formalités d'attribution des diplômes universitaires, ainsi que tous les détails techniques concernant la méthode de valorisation des expériences des employés qui disposent d'un baccalauréat et cinq ans ou plus d'expérience de travail. Le projet permettra aux employés de divers secteurs en Algérie qui n'ont pas eu la chance de poursuivre leurs études à un établissement d'enseignement supérieur, de bénéficier d'un diplôme universitaire.