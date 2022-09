Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebigua, a présidé la cérémonie d'installation du conseil scientifique du Centre national des études et recherches sur le Mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954 (Cnermn54). Le conseil «se veut une instance scientifique et académique» et «une force de proposition» pour accompagner le secteur des Moudjahidine et des Ayants-droit. Le ministre a appelé les membres du conseil à mettre en oeuvre toutes leurs capacités, expériences et compétences scientifiques, en vue d'ériger ce centre en «un centre de rayonnement historique et cognitif, et une force de proposition scientifique et académique sur laquelle reposeraient les grands choix de l'État en matière d'appui au dossier de la mémoire avec objectivité, conscience et sagesse». Le centre oeuvrera à «la mise au point de stratégies et l'élaboration de nouvelles approches plus efficaces et conformes aux exigences actuelles, et initiera la réalisation des projets d'études et de recherche dans la préservation de la Mémoire nationale».