d'affaires algéro-mozambicain a été lancé officiellement, lors d'une réunion en vidéoconférence, qui a regroupé les ambassadeurs et des chefs d'entreprise des deux pays. Ont pris part à cette rencontre, organisée, mercredi dernier, à l'initiative de l'ambassade d'Algérie au Mozambique, outre les deux ambassadeurs des deux pays, Mohamed Meziane et Carvalho Muaria, le président de la Chambre de commerce du Mozambique, Juliao Dimande, le vice-président de la Chambre algérienne du commerce et de l'industrie (Caci), Lakhdar Madjene, et le directeur des relations internationales à la Caci, Abdelkarim Toudert. Lors de cette rencontre, les discussions ont, notamment porté sur l'examen des projets d'investissement et de partenariat dans les secteurs de coopération potentielle, tels que l'agriculture, la pêche, les services, le tourisme, le transport, le pharmaceutique et le Btph.