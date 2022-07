Une première en Algérie. L'Espace vétérinaire algérien, en collaboration avec Advision El Djazaïr, organisera son premier Congrès international et le premier Salon international du monde animal. L'événement aura lieu du 19 au 23 septembre 2022 au Village touristique de Tipasa. Cette manifestation verra la participation de plusieurs pays. Sous le thème «Les enjeux du médicament vétérinaire, entre santé publique et environnement», l'événement comprendra plusieurs conférences, expositions, concours et réunions scientifiques, à travers lesquels il sera possible d'échanger sur les défis auxquels est confrontée la profession et les moyens d'y faire face. Une occasion de jeter des ponts entre les vétérinaires, les éleveurs et les producteurs, en plus de souligner la place occupée par les médecins dans le domaine de la préservation du bétail.