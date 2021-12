Les dernières locales ont conduit à l'élection d'un candidat à l'APC de Aïn Laârbi dans la wilaya de Guelma. L'élu en question a eu des démêlés avec la justice et a été condamné à 6 mois de prison ferme, par le tribunal de Ouled Zenati pour faux et usage de faux dans des documents officiels. Avant le rendez-vous du 27 novembre dernier, H. C. était déjà maire et a été suspendu par l'ancien wali jusqu' au prononcé du verdict définitif, comme le prouvent les documents en notre possession. Le Conseil d'Etat avait même demandé la qualification des faits comme crime. Le concerné fait l'objet de recours déposés par les partis politiques, ainsi que d'autres institutions, dont la wilaya et les services de sécurité qui ont saisi l'Anie. Les formations politiques s'interrogent sur les dessous de cette étrange situation et, surtout, comment un pareil profil a-t-il pu passer à travers les mailles de l'Anie? Il est à noter qu'en 2017 déjà, la même personne a vu son dossier de candidature rejeté par les services de sécurité.