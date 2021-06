Sous le haut patronage de la ministre de l'Environnement, le Club de séléoplongeur et des sports de montagne de Aïn Beïda organise un concours national du journalisme environnemental. Le concours concerne les meilleurs contenus médiatiques nationaux abordant des sujets relatifs au respect de l'environnement et la protection de la nature en Algérie. L'objectif est, d'une part, de récompenser le travail de journalistes professionnels et amateurs qui ont produit des contenus de qualité autour des questions de l'écologie et l'environnement en Algérie, et, d'autre part, de promouvoir le métier de journaliste environnemental en Algérie à même de susciter des vocations. Il est également question de mettre en avant le rôle positif et essentiel du journalisme environnemental, en matière de respect de l'environnement et de protection de la nature et de sensibiliser le public sur des grands thèmes de l'écologie et l'environnement qui auront été mis en avant par les travaux des participants au concours. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 juin 2021, tandis que la remise des prix est prévue pour le 21 du même mois à Alger. Signalons que la date de publication de ces contenus ne peut pas être antérieure à un an, et ce à compter du 26 mai 2020.