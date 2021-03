L'Algérie et la Mauritanie viennent de signer un accord portant la création d'un comité bilatéral frontalier.

Dans une déclaration à la presse mauritanienne, l'ambassadeur d'Algérie à Nouakchott, Noureddine Khandoudi, ce comité s'occuperait de la coopération économique, culturelle et sécuritaire dans les zones frontalières communes entre l'Algérie et la Mauritanie.

Le diplomate a précisé que cela se fera en attendant l'étape décisive de l'achèvement de la route stratégique entre Tindouf et Zuérat, longue de quelque 900 km, qui changera les caractéristiques de toute la région par son développement et l'élimination de l'isolement de la région.