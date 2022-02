La financiarisation du marché mondial des matières premières et ses impacts sur les prix des produits de consommation en Algérie sera au coeur d'un colloque national le mois de mai prochain à l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, a annoncé l'institution universitaire. Dans un argumentaire accompagnant l'appel à communication publié sur sa page sur les réseaux sociaux, l'institution universitaire note que «l'économie mondiale est désormais dominée par la sphère financière et non plus par la sphère de l'économie réelle (biens et services vendus et achetés)». L'objectif de cette manifestation scientifique, soulignent les organisateurs, est de «présenter les répercussions de la fluctuation des cours mondiaux des produits agricoles sur les prix pratiqués par les entreprises algériennes de l'agroalimentaire». Les travaux de ce colloque seront répartis autour d'une quinzaine d'axes qui permettront d'expliquer le fonctionnement des Bourses mondiales du commerce et d'expliquer les mécanismes de la spéculation financière.