Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a annoncé l'organisation en mai prochain d'un colloque international des amis de la Révolution algérienne, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance. Un colloque auquel participeront des amis de la Révolution, mais aussi des professeurs s'intéressant à l'histoire de l'Algérie des quatre coins du monde, révèle le ministre dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux d'une conférence sur «la Révolution algérienne dans les médias italiens: cas de la Radio, la Télévision et de la presse écrite italiennes», au Musée national du moudjahid. Une conférence organisée par le ministère en collaboration avec le Centre national d'études et de recherches sur le Mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954 (CNERMN54) et l'ambassade d'Italie en Algérie.