Beaucoup d'abonnés des trois opérateurs de téléphonie mobile se sont déjà retrouvés otages d'un service à valeur ajoutée en s'inscrivant, par exemple, sur une plate-forme, proposant des tonalités d'attente et autres services. Ne connaissant rien aux codes permettant de les désactiver, ils continuent de se les faire facturer parfois sans en être conscients que ça leur coûte de l'argent. L'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (Arpce) vient d'y remédier, en imposant un code de désactivation unique. «L'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques informe les abonnés aux services de la téléphonie mobile que les opérateurs de la téléphonie mobile ont mis à leur disposition un code unique et gratuit ‘' *154# ‘', pour la désactivation des services à valeur ajoutée auxquels ils ont souscrit, tels que les tonalités d'attente», indique l'Arpce dans un communiqué.