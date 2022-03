Un centre national de développement de l'arganier verra bientôt le jour, compte tenu de ses avantages économiques, sanitaires et environnementaux et la disponibilité de vastes étendues de terres favorables à la plantation de cette espèce d'arbres, particulièrement dans le Sud et les Hauts- Plateaux. C'est ce qu'a révélé la cheffe de service de la lutte contre la désertification et de la protection de l'arganier à la direction générale des forêts (DGF), Lamia Hammas. À cet effet, une rencontre est prévue à Tlemcen, avec la participation notamment, des associations spécialisées et des agriculteurs, en vue de discuter et d'étudier les moyens et les mécanismes de création de ce centre et définir ses missions, son appellation, son statut juridique et administratif, ainsi que le site de son siège. Le développement de cette activité contribuera à la création de micro-entreprises ou de coopératives, ou encore d'emplois permanents, d'autant que l'huile d'argan est vendue à des prix très élevés, le litre étant cédé à près de 10.000 DA en Algérie et à 140 euros à l'étranger, selon les indicateurs économiques mondiaux.