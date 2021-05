La proposition du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, de lancer un site Web pour réfuter la version israélienne et créer un Centre international d'études au service de la Palestine et de sa civilisation, a été favorablement accueillie par les autorités palestiniennes, et l'Algérie abritera le siège de ce centre. Selon Youcef Belmehdi, la tâche principale du site Web «Palestine...la vérité» et le Centre international d'études, est de présenter le véritable récit palestinien pour révéler le mensonge du récit sioniste. Le ministre a également évoqué la possibilité d'inviter l'Organisation de la Conférence islamique, la Ligue arabe et d'autres mem bres qui soutiennent la cause palestinienne à rejoindre le site Web «»Palestine...la vérité» qui sera prochainement lancé, et le Centre international des études, soulignant la possibilité de redynamiser le projet de la Fondation Waqf en faveur d'El-Qods, pour abriter le centre.