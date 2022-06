L'Agence turque de coopération et de coordination (Tika) a annoncé la création d'un centre de recherche sur le patrimoine ottoman à l'université d'Alger 2 dans la capitale. Dans un communiqué, l'agence précise que «le centre abritera des séminaires, des conférences et des activités pédagogiques domaines, dont la langue turque et ottomane et les techniques de recherche d'archives» Citant l'ambassadrice de Turquie en Algérie, Mme Mahinur Ozdemir Goktas, l'Agence souligne que «ce centre mènera d'importantes études pour mettre en lumière l'histoire commune des peuples turc et algérien», et qu'il «contribuera de manière significative à la formation d'universitaires et de chercheurs qui travailleront sur le archives de l'époque ottomane en Algérie et en Turquie». Pour sa part, le directeur du Centre algérien de recherche sur le patrimoine ottoman, Chakib Benafri a déclaré qu'«avec ce centre, les études algériennes sur l'époque ottomane sont entrées dans une nouvelle étape» notant que '' Tika'' a comblé une lacune importante dans le pays en mettant en oeuvre ce projet».