Neuf ans après son émergence dans un paysage politique hexagonal aux contours très escarpés, l'Union des démocrates musulmans français (Udmf), forte de son maillage territorial qui n'a cessé de s'élargir et de se renforcer, en dépit des odieuses campagnes de calomnies qui ont tenté de la discréditer, veut franchit un grand pas. Nagib Azergui, 49 ans, son fondateur et président, ingénieur télécom de son état, marié et père de trois enfants, annonce sur le site musulman oumma sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Animé par des convictions inébranlables, Nagib Azergui est fermement déterminé à agir pour insuffler un souffle politique nouveau, pour défendre tous les citoyens désillusionnés, opprimés et appauvris, notamment les Français de confession musulmane, outrageusement livrés à la vindicte, et pour que les grands principes républicains, foulés aux pieds par Zemmour et consorts, l'emportent sur une islamo-diversion insidieuse et pernicieuse.