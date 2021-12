Le directeur général des mines au département de l'énergie et des mines, Mourad Hanifi, a révélé, hier, lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale, qu'un avant-projet de révision de la loi minière est en phase de maturation. Il sera bientôt présenté au gouvernement, a-t-il ajouté. Le texte proposé prévoit «un accès libre au secteur des mines, sans entraves, une équité de traitement pour les investisseurs entre étrangers et nationaux, publics ou privés, l'accès sera transparent, basé sur des règles universelles, comprises par les professionnels des mines du monde entier, donnant la garantie pour ceux qui investissent en exploration en cas de découverte de passer à l'exploitation, beaucoup de procédures ont été simplifiées avec des délais de traitement des dossiers à respecter envers les investisseurs», explique l'invité de la Chaîne 3 puis de poursuivre: «Ce projet de loi donne une valeur au permis minier désormais considéré comme un titre minier, qui crée des droits immobiliers et permet à l'investisseur d'avoir des assurances quant à ses investissements.».