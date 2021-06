Le Congolais, Silas Wamangituka, auteur de 11 buts cette saison dans le championnat allemand avec Stuttgart, a joué deux saisons sous une fausse identité, à la suite d'une manipulation de son ancien agent, ont révélé, mardi dernier, le club et le joueur. Citoyen de la RD Congo, l'attaquant passé par la Belgique puis par le Paris FC (Ligue 2 française) s'appelle en réalité Silas Katompa Mvumpa. Il est né le 6 octobre 1998 et non 1999, comme indiqué sur ses faux papiers. Selon le communiqué du club allemand, l'ancien agent du jeune homme l'avait de facto placé sous tutelle, en confisquant ses papiers et en gérant son argent. Le changement d'identité visait apparemment à le couper de certains contacts au Congo et à le rendre vulnérable au chantage, car sa véritable identité ne l'aurait en rien empêché d'obtenir ses permis de séjour en Europe.