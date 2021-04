Un atelier de formation consacré à l'enquête et à la recherche des causes des incendies de forêts a eu lieu à l'Ecole nationale des forêts de Batna, où ont été accueillis des cadres de cinq wilayas de la région Est du pays. Cette formation a ainsi regroupé 15 cadres du secteur des forêts, de la Gendarmerie nationale et de la Protection civile des wilayas de Batna, Khenchela, Souk-Ahras, Guelma et El Tarf. Elle s'inscrit dans le cadre d'une convention, signée en mai 2019, entre l'Algérie, le Japon et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), et relative à l'assistance technique dans la gestion des incendies de forêts. Trois autres ateliers similaires se sont tenus parallèlement au profit des wilayas du Centre-Est (Tizi Ouzou, Bouira, Sétif et Skikda), des wilayas du Centre (Médéa, Aïn Defla, Blida et Tipasa) et des wilayas de l'Ouest (Chlef, Saïda, Sidi Bel Abbès et Tissemsilt), dans les centres de formation des agents techniques spécialisés des forêts de Jijel et de Beni Slimane de la wilaya de Médéa, selon Bounouara.