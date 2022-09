Un astronaute américain et deux cosmonautes russes ont décollé hier à destination de la Station spatiale internationale (ISS), un voyage qui représente un rare signe de coopération en pleines tensions liées à l'offensive en Ukraine. Frank Rubio de la Nasa ainsi que Sergueï Prokopiev et Dmitri Peteline de l'agence spatiale russe Roscosmos se sont envolés à bord d'une fusée Soyouz depuis le cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan à 13h54 GMT. Rubio est le premier astronaute américain à se rendre sur l'ISS à bord d'une fusée russe depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine le 24 février. Les Occidentaux ont adopté une série de sanctions sans précédent à l'encontre de Moscou et les relations, déjà tendues depuis 2014, ont sombré à leur plus bas niveau. L'industrie spatiale a aussi été visée, mais l'espace est resté, tant bien que mal, un domaine de coopération entre Moscou et Washington. Après le vol de mercredi, Anna Kikina, la seule femme cosmonaute russe en service actif, doit se rendre pour la première fois dans le laboratoire orbital début octobre à bord d'une fusée Crew Dragon de la société américaine SpaceX.