Un Américain, champion dans l'art d'engloutir les hot dogs, a battu son propre record dimanche dernier, en avalant 76 de ces sandwichs à la saucisse en 10 minutes lors d'une compétition à New York. Joey Chesnut, dit «Jaws» (les mâchoires), a remporté pour la 14e fois le traditionnel concours international Nathan's de mangeurs de hot dogs organisé chaque 4 juillet, à l'occasion de la Fête nationale américaine. Le champion, qui en avait englouti 75 l'année dernière, a écrasé ses concurrents, avalant 26 saucisses et pain brioché de plus que son dauphin Geoffrey Esper. En raison des restrictions liées à la pandémie de coronavirus, le concours ne s'est pas déroulé à l'extérieur du restaurant de hot dogs Nathan's de Coney Island, à Brooklyn, mais dans un parc de baseball voisin, où se trouvaient 5000 spectateurs. Chestnut a remporté 14 des 15 derniers concours depuis sa victoire contre le sextuple champion en titre, le Japonais Takeru Kobayashi, en 2007. Sa seule défaite durant cette période a été contre Matt Stonie en 2015. Chez les femmes, Michelle Lesco a avalé 30 hot-dogs et trois-quarts pour remporter le titre devant Sarah Rodriguez.