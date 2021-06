Bien mal acquis ne profite jamais. Un citoyen algérien en est convaincu. Ce dernier a trouvé sur son chemin un sac rempli de billets et a décidé de restituer la somme entière à son propriétaire. L'histoire s'est déroulée dans les rues de la ville d'Oum El Bouaghi. Un homme a trouvé sur le chemin de son logement, un sac rempli d'une liasse de billets s'élevant à 320 millions de dinars. Souhaitant rester anonyme, l'homme s'est mis à la recherche de la personne qui a perdu ce magot. Au milieu des liasses, ce dernier a trouvé les documents portant un nom et une adresse dans la région des Aurès. Grâce à ces informations, le bonhomme a pu identifier et localiser le propriétaire de l'argent à qui il l'a rendu avec l'intégralité de la somme contenue dans ce sac. Son comportement exemplaire et sa droiture ont été d'autant plus loués puisqu'il a catégoriquement refusé d'être récompensé pour un acte qu'il juge relever de la décence humaine