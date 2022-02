L'agence de communication Amachal vient de publier les résultats de l'étude «Algeria Digital Trends», qui se penche sur l'utilisation d'internet par les Algériens. L'étude, reprise par le site nticweb, a pris un échantillon de 11 000 personnes, âgées de 13 ans et plus, réparties sur tout le territoire national. Elle a traité du phénomène des influenceurs et du marketing d'influence. Ses résultats font état du suivi d'un internaute algérien sur deux d'un influenceur. Le suivi s'effectué en première position sur YouTube (61%), vient ensuite Facebook (59%) et Instagram (37%). Il y a après TikTok (6%) et pour finir Snapchat (3%). Les «followers» sont inspirés par ces personnages, qui partagent leurs quotidiens, allant des recettes aux bons plans, make-up, voyage...51% des personnes révèlent suivre des influenceurs pour découvrir de nouvelles choses. 44% les suivent pour apprendre, 25% pour se divertir et 18% par curiosité.