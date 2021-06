Légende vivante du football ivoirien et de Chelsea, Didier Drogba, ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, a été intronisé «docteur honoris causa» dans son pays natal. Ce titre est la plus haute distinction honorifique décernée par le Réseau des universités des sciences et technologies d'Afrique (Rusta).

Les 10es assises scientifiques de ce réseau universitaire ont été présidées par le professeur algérien d'économie des universités de Nice, Boualem Aliouat.

«Cet enfant prodige de Yopougon, qui a fait la fierté de l'Afrique, s'est imposé progressivement partout dans le monde par son athlétisme physique au jeu, par une abnégation dans l'effort sans relâche, la discipline et surtout par sa générosité et sa bonté», a déclaré Boualem Aliouat. Didier Drogba est la 3ème personnalité à recevoir cette distinction après Zadi Kessy Marcel et l'ancien directeur du FMI pour l'Afrique, Abdoulaye Bio Tchané.

Ce grade constitue la plus haute distinction honorifique accordée par ce réseau d'universités africaines, en guise de reconnaissance de la compétence et de l'excellence de certaines personnalités nationales ou internationales qui se sont distinguées dans divers domaines de l'activité humaine.