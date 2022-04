Un Algérien de 28 ans en situation illégale bataille depuis plusieurs jours avec la Loterie nationale belge pour récupérer les 250000 euros qu'il a gagnés à un jeu de grattage. «Mon client [...] n'a aucun papier et n'a pas non plus de compte en banque», a expliqué, vendredi 15 avril, son avocat, Alexander Verstraete, «nous sommes en train de chercher ces documents qui pourront prouver son identité, il va devoir contacter sa famille en Algérie». Le billet gagnant se trouve entre les mains de la justice, à Bruges (nord). Trois amis du joueur avaient tenté de récupérer l'argent pour lui, ce qui leur a valu d'être soupçonnés de vol et de passer une nuit en garde à vue, a dit Me Verstraete. Le parquet de Bruges a ouvert une enquête pour retrouver l'heureux gagnant. Celui-ci a pu dédouaner ses amis en se présentant à la police avec son avocat. Le billet gagnant a été acheté il y a quelques semaines à Zeebruges, cité portuaire belge qui est une destination prisée des migrants tentant de rejoindre clandestinement l'Angleterre cachés dans des camions ou des conteneurs. Ce gain constitue le «gros lot» d'un billet à gratter de la gamme «Cash» vendu 5 euros et qui offre «une chance sur 3,69» de récupérer sa mise, d'après le site de la Loterie nationale. Il est interdit au commerçant qui a vendu le billet de remettre un tel gain en espèces. Pour tout «lot» supérieur à 100000 euros, le point de vente du billet renvoie systématiquement le gagnant vers le siège de l'entreprise à Bruxelles.