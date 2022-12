L'Académie africaine des sciences (AAS) a nommé le biologiste marin algérien, Mohamed Hichem Kara, membre à vie, en reconnaissance de ses importantes contributions au développement et à l'application de la science, de la technologie et de l'innovation en Afrique. Biologiste océanographe à l'université d'Annaba et membre fondateur et vice-président de l'Académie algérienne des sciences et des technologies, le professeur Kara a été intronisé au sein de cette institution le 8 décembre 2022, à l'occasion de sa 14e Assemblée générale et du Forum mondial de la science qui se sont tenus à Cap Town, en Afrique du Sud. Les membres de l'Académie africaine des sciences, dont le siège est situé à Nairobi au Kenya, sont élus à vie parmi des scientifiques africains actifs résidant en Afrique ou ailleurs et qui ont atteint les normes internationales les plus élevées et/ou qui ont apporté des contributions significatives au développement et à l'application de la science, de la technologie et de l'innovation en Afrique.