Le football c'est très bien, mais des champions, l'Algérie en comptent dans beaucoup de disciplines sportives. Et quel champion! Du monde. Le dernier en date s'appelle Ouaïl Maâmeri. Il s'est accordé le titre de Champion de monde de la boxe thaïlandaise, muay-thaï. Cela s'est fait, loin les lumières de projecteurs et de tout brouhaha médiatique. Mais l'essentiel c'est que le drapeau national a bien été honoré par Ouaïl. Il faut savoir que la compétition qui s'est déroulée aux Émirats arabes unis a vu le champion algérien remporter la finale de la compétition en battant son adversaire ouzbek, s'offrant, ainsi, la médaille d'or de la compétition. Le sacre de l'Algérien est d'autant plus retentissant que Maâmeri est l'unique représentant de l'Algérie dans le championnat de monde de le boxe thaïlandaise.