Le vice-président de la Fédération algérienne de rugby, Azouz Aïb, a été désigné comme nouveau directeur général de la Confédération africaine de rugby (Rugby Afrique). «Je suis très fier de représenter l'Algérie dans l'une des plus grandes fédérations au monde. Ce poste est la récompense de nombreux sacrifices, mais il me reste encore à prouver que mon choix était le bon. Le continent africain a la chance de pouvoir compter parmi ses pays membres, l'équipe championne du monde». Azouz Aïb est un ancien joueur de rugby dans le championnat de France, avant de rejoindre la première sélection algérienne de rugby à XV en 2007. Il a, par la suite, continué à travailler dans des clubs algériens, en tant qu'éducateur et dirigeant, jusqu'à la création de la Fédération algérienne de rugby (FAR), en 2015 par le président actuel, Sofiane Benhassen.