L' Union Africaine de Radiodiffusion vient d'annoncer la désignation de l'ancien directeur adjoint de l'Eptv (Etablissement public de télévision d'Algérie), Abderrahmane Khodja, à la tête du Centre d'échange de contenus de l'UAR d'Alger. Selon le communiqué, Abderrahmane Khodja va évoluer en terrain connu puisqu'il a été pendant de longues années en charge des questions des droits de retransmission des événements sportifs au niveau de l'Eptv. Dans ses missions, il sera secondé par une équipe de journalistes et d'ingénieurs rompus à la tâche. Il s'agit, notamment de la Camerounaise Gisèle Salomé Nnemi Ngah, nommée directrice-adjoint et rédacteur-en-chef du Centre d'Alger, des Algériennes Imene Boussoura, anciennement ingénieure à laTélédiffusion d'Algérie, et de Samira Lefriki de la Radio internationale, désignée à la tête du Desk arabophone. Avec cette pléiade de professionnels de l'information et de la communication, le Centre d'échange de contenus de l'Uar d'Alger entame sa phase opérationnelle.