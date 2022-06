La compagnie belge low cost, TUI Fly, qui dessert l'Algérie depuis l'aéroport de Charleroi, en Belgique, va desservir l'Algérie depuis la France à partir du début du mois de juillet. TUI Fly opérera deux fois par semaine vers l'Algérie, selon le programme rendu public par l'aéroport de Lille. Un vol pour desservir l'aéroport de Béjaïa, et un autre pour rallier celui de Tlemcen, à l'ouest du pays. Deux vols qui viendront renforcer le programme France-Algérie. En fait, les deux vols que la compagnie belge propose seront opérés entre le 6 juillet et le 2 novembre 2022. Le Boeing 737 de TUI Fly décollera vers Béjaïa, chaque mercredi matin, avant d'assurer un autre vol vers Tlemcen, le même jour, dans l'après-midi. Les billets pour les deux vols sont mis en vente depuis quelques jours déjà. «La compagnie a désormais reçu toutes les autorisations des autorités françaises et algériennes pour opérer ces liaisons, dont l'ouverture avait plusieurs fois été repoussée en raison du contexte sanitaire international», a en effet fait savoir l'aéroport de Lille-Lesquin.