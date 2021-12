Youcef Khatib, dirigeant de la Wilaya IV historique, Ahmed Ibrahimi, activant dans la bienfaisance et la solidarité, et la journaliste, Souraya Bouamama, un pilier de la Télévision algérienne, viennent d'être distingués pour avoir contribué à «porter haut l'emblème national et défendu l'identité, l'histoire et les spécificités du pays», par l'Organisation nationale pour la préservation de la mémoire et la transmission du message des chouhada. La distinction de ces trois personnalités «s'inscrit dans le cadre du civisme et la vision prospective du président Tebboune, qui a donné la valeur et la place idoines au thème de la Mémoire, notamment après l'institution du 8 Mai, fête nationale de la Mémoire, la création d'un poste de conseiller auprès de la Présidence, chargé de la Mémoire, qu'occupe actuellement le docteur Abdelmadjid Chikhi, ou encore le lancement d'une chaîne dédiée à la mémoire en novembre 2020», a indiqué le président du bureau de l'Organisation, Abdelkrim Khodri.