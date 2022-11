Un total de 28.000 étudiants des résidences universitaires de l'université Salah Boubnider (Constantine-3) bénéficient, depuis hier, d'une gratuité du transport par tramway, indiquent les services de la wilaya. Une gratuité rendue possible suite à la convention signée lundi entre la direction des oeuvres universitaires Aïn El Bey et la société Métro d'Alger, lors d'une cérémonie présidée par le wali Abdelkhalak Sayouda. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la politique des pouvoirs publics, visant à améliorer les services de transport universitaire. L'opération sera généralisée, à partir de la rentrée universitaire prochaine, aux étudiants relevant d'autres résidences universitaires de la wilaya pour toucher 86.000 étudiants, ont révélé les services de la wilaya. Selon le vice-recteur chargé de la pédagogie à l'université Salah Boubnider (Constantine-3), Ryad Hamadouche, l'université Constantine- 3 dispose actuellement de sept facultés et quatre Écoles nationales.