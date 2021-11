Le P-DG de Sonatrach, Taoufik Hakkar, a été élu, président de l'Association algérienne de l'industrie du gaz (AIG), lors de l'assemblée générale ordinaire de l'Association, selon un communiqué du groupe. L'AIG a organisé son assemblée générale ordinaire, en présence de ses représentants pour présenter le bilan des travaux de l'association pour les trois dernières années 2019-2021 et pour discuter et approuver son plan d'action pour les trois prochaines années 2021-2023, ajoute la même source. L'AIG est une plateforme d'échange d'expériences entre les acteurs de ce domaine, ainsi qu'un forum de dialogue sur les évolutions et les raisons de cette industrie en Algérie. Cette association regroupe toutes les entreprises algériennes spécialisées dans l'industrie du gaz, et elle est membre légal de l'Union internationale du gaz.