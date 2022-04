Le producteur mondial de fer et d'acier turc Tosyalý continue d'étendre ses activités sur le continent africain en s'installant au Sénégal et en Angola après l'Algérie. Alors que Tosyalý Algerie, l'une des sociétés de Tosyalý Holding, exportait auparavant le premier tuyau d'Algérie dans le cadre de la stratégie de croissance du cluster en Afrique, elle s'apprête désormais à réaliser la plus grande exportation de tuyaux d'Algérie vers l'Angola, dans le cadre de deux projets contractés avec l'entrepreneur japonais TOA Corporation. Tosyalý Algérie expédiera des conduites d'une longueur maximale de 55 mètres dans le cadre de ces deux projets, qui couvrent l'exportation d'un total de 15 000 tonnes de conduites offrant une résistance à la corrosion pendant plus de 25ans.