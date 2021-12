La onzième édition du festival international de la miniature et de l'enluminure de Tlemcen, se tiendra au Palais de la culture d'Imama du 16 au 19 décembre courant, selon le commissariat de cette manifestation artistique internationale. La nouvelle édition du festival verra la participation d'artistes algériens (une quarantaine) et de plusieurs pays étrangers dont, notamment l'Egypte, l'Inde, la Jordanie, les Etats-Unis d'Amérique, la Mauritanie et la Turquie. La participation étrangère a été réduite pour cette édition à cause de la pandémie de Covid-19. La manifestation sera rehaussée par la présence de deux grands artistes, en l'occurrence cheikh Salah Eddine de Turquie en enluminure et l'Indien Youcef Bouri en miniature. Elle verra l'organisation d'une exposition de plus de 120 tableaux qui vont faire l'objet d'un concours. Les trois premiers seront récompensés.