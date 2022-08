Quelque 571 réservoirs d'eau potable ont été nettoyés et désinfectés par les services de l'unité de Tizi Ouzou de l'Algérienne des eaux (ADE), dans le cadre de la lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH). Les 571 réservoirs de différentes capacités de stockage, ayant été désinfectés, représentent un taux d'environ 60% du nombre total des réservoirs repartis à travers la wilaya. Outre cette opération annuelle de nettoyage des réservoirs, le laboratoire central de l'unité locale de l'ADE, effectue régulièrement des tests de contrôle de la qualité de l'eau afin de préserver la santé publique.

À ce titre et selon un bilan communiqué par cette même entreprise, couvrant la période allant du 1er janvier au 30 juin derniers, un total de 76 551 tests chlore ont été effectués au niveau des installations hydrauliques et 22 109 autres chez les abonnés afin de s'assurer de la conformité des paramètres de la qualité de l'eau potable distribuée.