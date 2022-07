Après deux années d'absence due à la pandémie de Covid-19, le festival international de musique de Timgad revient à l'affiche, avec une 42ème édition programmée du 27 juillet au 31 juillet prochain. Selon les sources proches du comité d'organisation, la cérémonie d'ouverture aura lieu avec un carnaval dont on dit qu'il comportera de nombreuses surprises et autant d'attraits. En effet, trois pays sont attendus durant cet événement. Il s'agit de la Tunisie, de la Palestine et du Liban. Les groupes musicaux de Raïna Raï et de Tikoubaouine de Tamanrasset ont été également conviés pour animer des concerts. Le groupe légendaire Raïna Raï, créé en 1980 par des musiciens originaires de Sidi Bel Abbès, a connu des hauts et des bas, depuis la triste disparition de l'ancien chanteur Djilali Rezkallah et du claviériste Tarik Chikhi, décédés en 2010 et 2019. Recomposé, Raïna Raï reviendra pour la première fois sur scène à Timgad pour interpréter d' anciennes et nouvelles chansons où s'entremêlent les styles du raï, du rock et du diwane. Pour sa part, le groupe targui Tikoubaouine sera aussi à l'honneur à Timgad.