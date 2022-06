Jeudi dernier, dans les mêmes colonnes nous faisions état de tout un quartier de la commune de Rouiba qui s'est retrouvé sans Internet. La direction générale d' Algérie télécom a de suite réagi en dépêchant ses équipes techniques qui ont rétabli la connexion, jeudi dernier à midi, au grand soulagement des habitants et entreprises de ce quartier. Néanmoins, l'entreprise public qui s'est excusée des désagréments causés à ses clients à tenu à expliquer les raisons qui ont fait que la prise en charge de cette panne prenne un peu de temps. «Le changement de câble de fibre optique endommagé à nécessité plus de temps que d'habitude vu le caractère spécial, sachant que ce lotissement a été réalisé dans le cadre d'un projet pilote d'une nouvelle technologie de type fast connect», est-il écrit dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Mieux encore, après la prise en charge du problème, les techniciens ont fait le tour des maisons du quartier pour savoir si les abonnés n'avaient rencontré aucun problème. La révolution semble donc en marche chez AT pour que ça dure...