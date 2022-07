Le Groupe Télécom Algérie (GTA) a rendu, jeudi à Alger, un vibrant hommage au professeur Youcef Mentalecheta pour sa contribution au développement des technologies de l'information et de la communication (TIC) en Algérie. L'hommage a été rendu à cet éminent expert international des systèmes de l'information lors d'une journée d'information organisée par le Groupe Télécom Algérie.À cette occasion, le P-DG du Groupe, Khaled Zarat, a appelé les étudiants algériens à prendre exemple de ce moudjahid et chercheur qui a contribué au développement du système des télécommunications en Algérie. Le professeur Youcef Mentalecheta avait notamment, connecté, en 1993, l'Algérie à sa première ligne internet et pour sa contribution, en 1969, à la création de l'Institut national de formation en informatique (INI). Agé de 88 ans, ce docteur d'Etat en physique des solides s'est vu octroyer, en 1983 par l'Unesco, le poste de directeur de la programmation informatique entre les gouvernements. Il a notamment été membre du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (Aiea) et travaillé pour l'Union européenne (UE) en tant qu'expert et consultant.