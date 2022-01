La belle britannique, qui n'est autre que la compagne du capitaine des Fennecs lui a adressé un message après la défaite des Verts face à la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un texte plein de sens pour prouver son soutien. Par le biais d'une publication sur Instagram, elle a tenu à montrer à celui avec qui elle partage sa vie depuis déjà quelques années, son amour inconditionnel peu importe les circonstances. De ce fait, elle a partagé une photo de Riyad Mahrez lors du match la tête baissée et triste de ce résultat. D'autant plus qu'il a raté son seul penalty au cours de cette rencontre. Par conséquent, accompagné de ce cliché, le texte de la jeune femme en disait long. Une preuve de plus que la star de Manchester City a fait le bon choix.