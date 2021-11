Une nouvelle assurance automobile conforme à la loi islamique «halal» entrera bientôt en usage. L'une des premières succursales de l'assurance Takaful «halal», dans le secteur automobile, sera inaugurée à partir du premier trimestre 2022. Cette formule sera en partenariat avec la compagnie d'assurance publique SAA et d'autres compagnies d'assurance et banques publiques. Cette «assurance» concernera dans la première phrase les voitures, les accidents, les personnes et les prêts bancaires islamiques, en attendant sa diffusion progressive pour inclure toutes les autres branches. Elle se fera soit à travers des guichets «halal» dans des compagnies d'assurance, soit par le biais de succursales indépendantes.

Le «Takaful» sera basé sur les mêmes tarifs que l'actuelle assurance classique, mais également avec des privilèges particuliers axés sur la qualité du service islamique.