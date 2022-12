Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabbi, prend part aux travaux de la 8e session du Comité technique spécialisé de la justice et des affaires juridiques de l'Union africaine, qui se tient à Addis-Abeba (Éthiopie). Selon un communiqué du ministère, les ministres africains de la justice étudieront plusieurs projets d'instruments juridiques relatifs à des projets de statuts pour les organes africains et un projet de protocole relatif à des aspects spécifiques du droit à la nationalité. Ce comité technique spécialisé est composé des ministres de la Justice et des procureurs des pays de l'Union africaine. L'une de ses principales missions est la recherche et l'étude de tous les projets d'instruments juridiques et leur présentation au Conseil exécutif et à la Conférence des présidents, pour approbation.