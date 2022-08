On la voit dans tous les showrooms bricolée par des concessionnaires douteux. Les véhicules Suzuki Swift sont, depuis plusieurs mois, les stars des citadines neuves en circulation en ALgérie. Fabriquée en Inde et importée depuis les pays du Golfe, la Suzuki Swift a l'avantage d'être la moins chère sur le marché. Mais le côté cours de ce commerce qui ne sent pas du tout la légalité, tient dans l'absence totale de garantie, et encore moins de service après-vente. Le site spécialisé dans l'automobile, Auto News Dz, signale ces manquements à la réglementation. Mais il semble que ces alertes entrent par une oreille et sortent de l'autre. Et cerise sur le gâteau, il faut savoir que l'approvisionnement en pièces de rechange n'est pas régulier et lorsqu'il l'est, personne ne peut en garantir l'origine. Les revendeurs locaux s'amusent à brouiller les pistes...