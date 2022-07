Après le lancement de la première plaque Distrigo à Alger en avril dernier, Stellantis continue son développement à travers le territoire national avec l'ouverture du deuxième hub à Batna représenté par le groupe Douadi, et du troisième hub à Oran représenté par le groupe Siad. L'enseigne Distrigo couvrira ainsi les régions est du pays: Béjaïa, Jijel, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Batna, Constantine, Skikda, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, et les régions de l'ouest Chlef, Relizane, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Oran et Mostaganem en pièces de rechange d'origine du Groupe Stellantis ainsi que des pièces multimarques. Dès le lancement, l'enseigne «Distrigo» couvrira les marques: Peugeot, Citroën, Opel, Eurorepar et très prochainement la marque Fiat avant de s'étendre à l'ensemble des marques du Groupe Stellantis. Stellantis a pour ambition de devenir le leader de la distribution multimarque en Algérie, aussi bien en termes de couverture géographique qu'en satisfaction client.