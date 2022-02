Ils ne pouvaient plus bouger leurs jambes, pas même les sentir. Plusieurs patients paraplégiques sont désormais capables de marcher à nouveau grâce à un implant qui stimule électriquement leur moelle épinière, une avancée qui pourrait se généraliser d'ici à quelques années. Cette technologie a permis à trois paraplégiques «de se tenir à nouveau debout, de se remettre à marcher, faire du vélo et nager», résume une étude parue dans la revue Nature Medicine. Ces trois patients, tous des hommes, étaient non seulement incapables de tout mouvement des jambes, mais ils n'avaient plus la moindre sensation, à la suite d'accidents qui avaient endommagé leur moelle épinière. La moelle épinière, dans la colonne vertébrale, prolonge le cerveau et commande de nombreux mouvements. Ces derniers peuvent donc être irrémédiablement perdus si le contact avec le cerveau est abîmé.

À Lausanne, une équipe, menée par la chirurgienne suisse, Jocelyne Bloch et le neuroscientifique français Grégoire Courtine, leur a implanté une quinzaine d'électrodes qui permettent de stimuler électriquement plusieurs zones de leur moelle épinière. Ce n'est pas une première, mais plutôt l'aboutissement de 10 ans de travaux. L'idée d'envoyer un courant électrique pour retrouver des mouvements perdus remonte à plusieurs décennies et a été mise en pratique pour la première fois en 2011.