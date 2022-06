Triste spectacle que celui qui s'offre au regard des gens de passage à Takerietz, commune de Souk Oufella, dans la wilaya de Béjaïa. En effet, le toit de la gare de chemin de fer (notre photo) est surmonté d'un drapeau de la République, en piteux état et c'est le moins qu'on puisse dire. Déchiré, amputé d'une bonne partie de sa bande blanche, cet emblème fait peine à voir et, malheureusement, ne suscite aucune «compassion» auprès des responsables de la Sntf, ni d'une quelconque autorité de la localité.

Et dire que cela se passe à quelques encablures d'Ifri, le lieu mythique où s'est tenu l'historique congrès de la Soummam!

Et dire que cela se passe à quelques semaines du 60ème anniversaire du recouvrement de l'indépendance.

Heureux les martyrs qui ne vivront pas cette souillure!